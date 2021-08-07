شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفلت الزمالك من مقالب الأندية الصاعدة أمام غزل المحلة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه نظيره غزل المحلة فى السابعة مساء اليوم السبت، فى المباراة التى ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، ونجح غزل المحلة العائد لدوري الاضواء والشهرة فى الفوز على الفارس الأبيض فى مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم

ويمنى فريق الزمالك النفس بالإفلات بنقاط مباراة الليلة من أنياب الفلاحين لاسيما أن الفارس الأبيض تعرض للعديد من التعثرات، سواء بالتعادل أو الهزيمة أمام الفرق الصاعدة للدوري الممتاز فى الألفية الأخيرة، كانت أشبه بالمقالب التي سقط فيها الزمالك وأفقدته نقاطا مؤثرة في رحلة بحثه عن التتويج بالدوري.

ونستعرض أشهر مقالب الأندية الصاعدة للممتاز أمام الزمالك فى السطور التالية..

موسم 2001 / 2002

خسر الزمالك ثمانى نقاط فى هذا الموسم أمام الأندية الصاعدة وقتها حيث تعادل مع سوهاج 3-3 ذهابًا وإيابا، كما تعادل مع بلدية المحلة 1-1 ذهابًا و2-2 إيابا.

موسم 2002/2003

خسر الزمالك سبع نقاط في هذا الموسم بعدما خسر الأبيض أمام حرس الحدود ذهابًا 2-1، كما تعادل مع إنبي 1-1 ذهابًا و0-0 إيابًا.

موسم 2003 /2004

خسر الزمالك نقطتين هذا الموسم حينما تعادل مع فريق القناة 1-1 في مباراة الدور الأول.

موسم 2004/2005

خسر الزمالك هذا الموسم 13 نقطة كاملة أمام الأندية الصاعدة فلقد تعادل مع أسمنت أسيوط 1-1 ذهابًا وخسر من الفريق نفسه 1-0 إيابًا، كما هزم أمام أسمنت السويس 2-1 ذهابًا و1-0 إيابًا، وتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في مباراة الدور الثاني.

موسم 2005 / 2006

خسر الزمالك نقطتين في هذا الموسم بعدما تعادل مع نظيره الكروم الصاعد حديثًا حينها بنتيجة 1-1.

موسم 2006 /2007

خسر الزمالك هذا الموسم أربعة نقاط بعدما تعادل مع فريقي الأوليمبي وبترول أسيوط بنتيجة 1-1.

موسم 2007/2008

خسر الزمالك هذا الموسم خمسة نقاط بعدما تعادل مع الأولومنيوم بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر من المصرية للاتصالات بثلاث أهداف مقابل هدفين.

موسم 2008 / 2009

مسلسل فقدان النقاط يستمر أمام الوجوه الجديدة بالدوري فيخسر الزمالك أمام الأوليمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتعادل سلباً أمام بترول أسيوط مضيعاً 5 نقاط كاملة موسم 2008-2009.

موسم 2009 / 2010

خسر الزمالك أربعة نقاط هذا الموسم بعدما تعادل سلبيًا أمام المنصورة، ثم تعادل مع الجونة بهدف لكلا الفريقين.

موسم 2010 / 2011

خسر الزمالك ثلاثة نقاط غالية هذا الموسم بعدما خسر من فريق مصر للمقاصة في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء، في المباراة الشهيرة التي ساهمت في تحويل مسار اللقب إلى الأهلي بعدما كان الزمالك متصدرًا لجدول الترتيب أغلب فترات المسابقة.

موسم 2015 /2016

يخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد فريق الإنتاج الحربي، ويتعادل بدون أهداف أمام أسوان.

موسم 2016 /2017

خسر الزمالك ثلاثة نقاط هذا الموسم بعدما هزم أمام فريق الشرقية في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء، ويتعادل بدون أهداف أمام كل من أسوان وطنطا ليفقد 7 نقاط كاملة أمام الثلاثي الصاعد حديثاً في ذلك الموسم.

موسم 2018 /2019

خسر الزمالك ثلاثة نقاط بعدما تلقى هزيمة من النجوم "اف سى مصر" بهدف مقابل لا شيء في مباراة بالدور الأول، بهدف صلاح أمين.