شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن بعد إنجاز فريال أشرف: تحية لسيدات مصر نمبر وان بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، البطلة المصرية فريال أشرف بعد تتويجها بالميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020، لتحصد الذهبية الأولى لمصر فى تلك النسخة.



احمد حسن

وكتب أحمد حسن ،عبر حسابه على فيس بوك، "حلم + إصرار + عزيمة + مجهود = فريال أشرف.. أو بنت من ذهب أو نمبر وان الحقيقي بالبطولات والإنجازات أفعال لا أقوال.. تحية لسيدات وبطلات مصر اللاتي دائما ما يشرفن بلادهم ويتواجدن في المكان المناسب".

وتغلبت فريال أشرف على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى نهائي المنافسات وقبلها الفوز على لاعبة كازاخستان 5/3 بقبل النهائي.

وتوجت فريال أشرف بذهبية الكاراتيه بعد التغلب على لاعبة أذربيجان بنتيجة 5/3 فى نهائي المنافسات لوزن 61 كجم

وسطرت فريال اشرف تاريخ جديد لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية، فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه .

ونجحت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل الى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.