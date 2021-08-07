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منتخب ناشئى السلة يكتسح أوغندا 130 / 30 فى البطولة الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة بقيادة عمرو أبو الخير انتصاراته بتحقيق فوز كاسح على منتخب أوغندا بنتيجة 130 / 30 فى الجولة الثانية من البطولة الافريقية لكرة السلة الناشئين المؤهلة لبطولة العالم . 

 

سيطر منتخب ناشئى الفراعنة علي اللقاء منذ البداية حيث جاءت الفترات الأربع لصالحه بواقع " 37 - 0 ، 62 - 4 ، 92 - 17 ، 130 - 30  ، ويلتقي منتخبنا غدا مع نظيره الجزائرى في الجولة الثالثة .

 

وأقيمت اليوم أيضا عدد من المباريات ضمن بطولتي أفريقيا الناشئين والناشئات حيث حقق منتخب مالي ناشئات فوز كبير على أوغندا 90 - 12 ، كما حقق المنتخب الجزائرى ناشئات الفوز علي الجابون 71 - 18 و فاز منتخب مالي ناشئين علي الجابون بنتيجة 137 - 47 .

 

وتستضيف مصر البطولة الافريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات والمؤهلة لكأس العالم دون 18 عاما ، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لأسباب أمنية . 

 

وتضم البطولة الأفريقية للناشئين سبعة منتخبات هى "الجزائر؛ الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالي، إلى جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر ، الجابون ، أوغندا ، مالي ، تشاد ، ومنتخب مصر " .

 

يذكر أن خالد القوصي مدير بطولة أفريقيا الناشئين ، ومحمد فتحي ، مدير بطولة الناشئات . 

 

ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم دون 18 عاما .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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