شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُفضل الإبقاء على محمود علاء بالدكة أمام المحلة لـ"سببين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الإبقاء على محمود علاء مدافع الفريق الأبيض على مقاعد البدلاء فى مواجهة غزل المحلة لسببين، أولهما أنه فضل أن يخوض اللقاء بآخر ثنائي لعب سويا فى مباراة رسمية في قيادة الدفاع وهما محمود الونش ومحمد عبد الغني، ويأتي السبب الآخر يتمثل فى تعرض محمود علاء لإصابة على مستوى "الوجه" فى معسكر الفريق ببرج العرب ولم يستكمل آخر لقاء ودى أمام مياه البحيرة، لذا يعد الونش وعبد الغني من وجهة نظر كارتيرون هما الأكثر جاهزية لمواجهة المحلة مع الاستفادة بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء حال الحاجة إلى الدفع بجهوده خلال اللقاء.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة غزل المحلة المقرر انطلاقها فى السابعة مساء اليوم، باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وجاءت مقاعد بدلاء الزمالك كالتالي: "محمد أبو جبل وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وأيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدى".

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.