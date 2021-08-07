شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة لـ أيمن حفني باستاد الإسكندرية قبل مواجهة الزمالك والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المجموعة القليلة الموجودة بمقصورة استاد الإسكندرية لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام غزل المحلة، على تحية أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، فور نزوله لأداء التدريبات مع البدلاء، وذلك فى ظل ظهوره لأول مرة بقائمة الزمالك.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة مباراة المحلة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وجاء أبرز ما فى القائمة هو انضمام أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، وهو اللقاء الأول له بعد العودة إلى قلعة ميت عقبة فى شهر يناير الماضى لمدة ستة أشهر جاءت من أجل الاعتزال بالقميص الأبيض، بعدما رحل عن الزمالك لينضم إلى المقاصة والمقاولون فى تجارب لم تكلل بالنجاح ليعود مرة ثانية إلى ناديه ليعتزل بقميصه بعد سنوات تألق فيها بالقميص الأبيض.

نستعرض بالأرقام آخر ظهور لأيمن حفنى رسميًا مع الزمالك قبل عودته مُجددًا..

- أيمن حفنى يستعد للعودة لارتداء قميص الزمالك بعد غياب 741 يومًا

فى حال مشاركة أيمن حفنى مع الزمالك، فى مباراة غزل المحلة ، سيكون بذلك عاد للمشاركة مع الأبيض بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد أخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميًا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

- تاريخ مشاركات أيمن حفنى مع الزمالك

إجمالاً شارك أيمن حفنى مع الزمالك فى 135 مباراة فى تاريخ تواجده مع القلعة البيضاء، أحرز خلالهم 15 هدفًا وصنع 31 هدفًا، فيما تلقى 14 إنذار وطرد فى مباراة واحدة، وكان من بينهم 102 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، شهدت إحرازه لـ 11 هدفًا وصناعته 24 هدفًا أخر.

- بطولات أيمن حفنى مع الزمالك

خلال مسيرة أيمن حفنى مع الزمالك، توج معه بثلاث بطولات لكأس مصر مواسم 2014 – 2015، 2015 – 2016، 2017 – 2018، وبطولة الدورى المصرى موسم 2014 – 2015، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019.