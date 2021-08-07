شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الأولمبية: مصر حققت أكبر عدد ميداليات في تاريخها بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف العريان، عضو اللجنة الأولمبية المصرية، إن الأجواء رائعة والجميع يشعر بالسعادة بعد حصد العديد من الميداليات، وكانت آخر مسابقتين ستشارك فيهما مصر هي الخماسي والكاراتيه، وكانا مِسك الختام، وحصلت فريال أشرف على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، بالإضافة إلى أول ميدالية يتم تحقيقها للكبار في الخماسي، ورفعت مصر في المركز الذي يليق بها في تحقيق الميداليات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "أكبر كم ميداليات حققته مصر في تاريخها، وكانت آخر ميدالية ذهبية في 2014، كما حققنا فضية و4 ميداليات ذهبية، وأشعر بالفخر بكل اللاعبين الذي شاركوا في كل الألعاب، وأهم شيء في هذه الدورة هو ألا نضع لاعبينا تحت ضغوط نفسية دون داعي، لأنهم في الأساس يقعون تحت ضغط كبير، لذلك لا داعي للهجوم والضغط على البعثة والمشاركين فيها".

وقال: "لم نمنع اللاعبين عن تصفح السوشيال ميديا، لأنهم المتنفس الوحيد لهم، لذلك يجب أن نراعي مشاعر اللاعبين، وهناك خطة واضحة لمصر خلال مشاركتها في الأولمبياد، ما حقق ميداليات خلال البطولة لم يصل عددهم لـ 90 دولة، وباقي المشاركين لم يحققوا، ونحن نسير في تصاعد إذا نحن نسير في الطريق الصحيح".