شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تدخل قائمة الـ"top 100" لأول مرة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت ميار شريف بطلة مصر فى التنس الأرضي لنهائي بطولة وينرز المفتوحة بمدينة كولج الرومانية WTA 250 للتنس. وتأهلت فتاة مصر الذهبية للنهائي عقب فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي (7-6) و(6-4).

وبوصولها إلى نهائي البطولة، أصبحت ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم، لتحقق إنجازًا تاريخياً للرياضة المصرية في عالم التنس.

وستنتظر ميار شريف الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي تجمع الصربية ألكسندرا كرونيتش «المصنفة 52 عالميًا» والألمانية أندريا بيتكوفتش «المصنفة 554 عالميًا».

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد، لكنها لم توفق في الدور الأول.