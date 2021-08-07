تشكيل الأهلي.. الشناوي والسولية أساسيان أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم السبت، والتي ستقام على ستاد "الأهلي وي" في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لبطولة دوري we المصري.
ويأمل الأهلي في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري، خلال المباريات الختامية من المسابقة.
ويشهد تشكيل المباراة عودة محمد الشناوي من أجل المشاركة بشكل أساسي، وفي المقابل يلعب عمرو السولية أساسيًا بعدما تواجد على مقاعد البدلاء وشارك كبديل في المباراة الماضية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".
وفي الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد شريف.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومروان محسن وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.