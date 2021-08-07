تشكيل الأهلي.. الشناوي والسولية أساسيان أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم السبت، والتي ستقام على ستاد "الأهلي وي" في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لبطولة دوري we المصري.

ويأمل الأهلي في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري، خلال المباريات الختامية من المسابقة.

ويشهد تشكيل المباراة عودة محمد الشناوي من أجل المشاركة بشكل أساسي، وفي المقابل يلعب عمرو السولية أساسيًا بعدما تواجد على مقاعد البدلاء وشارك كبديل في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

وفي الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومروان محسن وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.