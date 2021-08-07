مباشر.. الزمالك 3 - 0 غزل المحلة.. بنشرقي يسجل الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك أمام غزل المحلة المؤجلة من الجولة الـ28 لدوري we المصري التي تقام مساء اليوم السبت على ستاد الأسكندرية.

ويلعب الزمالك من أجل الحفاظ على حظوظه في صدارة جدول ترتيب الدوري بانتظار أي تعثر للأهلي الذي يتفوق عليه حتى الآن عن طريق المواجهات المباشرة فقط.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أشرف بنشرقي.

المهاجم: سيف الدين الجزيري.

وإليكم تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

بداية سريعة لأحداث الشوط الأول وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي الزمالك على الكرة وسط محاولات للعب على المرتدة من قبل لاعبي غزل المحلة في الدقائق العشر الأولى من اللقاء.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد عرقلة مدافع غزل المحلة للمحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري ليُسدد أحمد السيد "زيزو" ركلة الجزاء بنجاح في شباك غزل المحلة مُتقدمًا لفريقه بهدف أول.

وفي الدقيقة 38 أرسل زيزو عرضية من يسار الملعب حولها التونسي سيف الدين الجزيري هدفًا ثانيًا في مرمى المحلة.

وسجل اللاعب أشرف بن شرقي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 42 بعد تمريرة سحرية من سيف الدين الجزيري.