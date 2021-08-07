الرئيس السيسي يهنيء فريال أشرف بذهبية أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لبطلة مصر فريـال أشرف، بعدما حققت أول ذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على بطلة العالم من أذربيجان في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، في منافسات وزن 61 كجم.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أتقدم بالتهنئة لإبنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات".

وأضاف:" فخور بإبنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

وأحرزت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه.

وفازت أشرف على إيرينا زاريتسكا، من اذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي اليوم السبت.