سيتي كلوب يواصل جولاته من العبور بحضور الفنان عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد نادي سيتي كلوب شبين الكوم أمس الجمعة ، حفل الفنان عمر كمال ضمن حفلات city tour التي تنظمها أندية سيتي كلوب في مختلف مدن مصر من خلال أنديتها المنتشرة في جميع المحافظات،.

وأقيمت احتفالية نادي سيتي كلوب العبور وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم تعقيم المكان المخصص للاحتفالية، مع التأكيد على ارتداء الحضور الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

الاحتفالية شهدت تفاعلا كبيرا من أعضاء نادي سيتي كلوب العبور الذين حرصوا على الحضور وسط أجواء أسرية مبهجة، حيث أعربوا عن سعادتهم التي لا توصف بالتنظيم الرائع للاحتفالية ودور رجال الأمن في محافظة القليوبية في تأمين الاحتفالية التي خرجت مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأشاد الحاضرون بقدرة شركة إستادات على تنظيم الحفل وفق اجراءات احترازية عالية، مما يعكس حرصهم على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات City Tour السابقة في الأسابيع الماضية أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم.

ويتقدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستادات المالكة لأندية سيتي كلوب بالشكر والتقدير لمديرية أمن القليوبية لجهودهم في تأمين وتنظيم الحفل.