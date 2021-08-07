"5 ملايين ريال".. تكريم طارق حامدي بمكافأة الذهب رغم تتويجه بالفضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تكريم لاعب منتخب بلاده للكاراتيه صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 بمكافأة الميدالية الذهبية.

وكان لاعب المنتخب السعودي في لعبة الكاراتيه، طارق حامدي، قد حصل على الميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه لوزن 75 كليوجراما، اليوم السبت، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ودوّن وزير الرياضة السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم السبت، قائلاً:"لأنه البطل في عيوننا جميعًا.. فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم.. في طوكيو 2020 تستاهل يابطل والمستقبل أمامك بإذن الله".

يُذكر أن وزير الرياضة السعودي قد تدرج إلى ملعب مباراة مواطنه النهائي في الأولمبياد وقبل رأسه عقب حصوله على الميدالية الفضية.