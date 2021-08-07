شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون الودية بتحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم السبت 7-8-2021، والتي استضافها ملعب أولد ترافورد.

أكتسح مانشستر يونايتد نظيره ايفرتون برباعية نظيفة في البروفة الأخيرة ضمن استعدادت الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

افتتح الشاب الانجليزي “ماوسن جرينوود” اهداف مانشستر يونايتد عند الدقيقة الثامنة بعد ان استغل هفوة قاتلة من حارس مرمي ايفرتون “بيكفورد”.

وفي الدقيقة 15 أضاف المدافع الدولي الانجليزي “هاري مجواير” الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بعد ان حول عرضية لوك شو من ضربة ركنية بضربة رأسية قوية في الشباك.

وعزز البرتغالي “برونو فرنانديز” تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثالث عند الدقيقة 29 من ضربة حرة مباشرة سددها مباشرة في شباك بيكفورد، وانتهي الشوط الاول بتقدم الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني اختتم البديل “دالوت” اهداف اليونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع بضربة رأسية رائعة خدع بها الحارس بيكفورد.

وتعد مواجهة مانشستر يونايتد لفريق ايفرتون، هي الرابعة والأخيرة، ضمن تحضيرات الموسم الجديد 2021/2022، حيث لعب مباراته الأولى أمام ديربي كاونتي يوم 18 يوليو، وفاز بهدفين مقابل هدف واحد.

وخسر مانشستر يونايتد في المباراة التحضيرية الثانية بشكل مفاجئ أمام كوينز بارك رينجرز بنتيجة (4-2)، قبل أن يتعادل أمام برينتفورد بنتيجة (2-2)، في آخر لقاء له.

ويعود الشياطين الحمر إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 14 أغسطس، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ديربي بينينز ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون في تحضيرات الموسم الجديد