البرازيل تضرب إسبانيا بثنائية وتحافظ على العرش الذهبي في الأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب البرازيلي في الفوز بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي بدورة الألعاب الأولمبية، والمقامة حالياً فى طوكيو، بعد فوزه الصعب على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف في الأشواط الإضافية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "يوكوهاما" الدولي، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم رجال بالأولمبياد.

تقدم المنتخب البرازيلي عن طريق لاعبه ماثيوس كونها في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، في الشوط الثاني أدرك ميكيل اويارزابال هدف التعادل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 61.

واتجهت المباراة نحو الأشواط الإضافية، لينجح اللاعب البرازيلي مالكوم في تسجيل هدف الفوز والتتويج بالذهب لمنتخب بلاده في الدقيقة 108 من زمن المباراة.

وتعد هذه هي الميدالية الذهبية الثانية على التوالي والثانية في التاريخ لمنتخب البرازيل، بعدما حقق ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة والتي أقيمت عام 2016، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وكان المنتخب البرازيلي قد تأهل للمباراة النهائية في أولمبياد طوكيو بعد الفوز علي المكسيك بركلات الترجيح 4-1 في الدور نصف النهائي، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فيما تأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعد الفوز علي اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي.