شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد ومروان وإسلام جابر على دكة بدلاء الزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين البدلاء للزمالك فى مواجهة غزل المحلة المقرر انطلاقها فى السابعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك لتضم:

محمد أبو جبل وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وأيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: خالد رسلان.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.