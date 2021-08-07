شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك سيتأثر بغياب ساسي.. وشيكابالا قادر على تعويض أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض سيتأثر فى مباراته اليوم أمام غزل المحلة بمسابقة الدورى العام، بعدم وجود البديل المناسب لفرجانى ساسى والذى رحل عن الفريق بعد نهاية تعاقده. وقال حازم إمام فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "شيكابالا قادر على تعويض أوباما، لأن لديه ميزة وهى أن مجهوده أقل، ولكن الفريق سيتأثر بغياب بديل فرجانى ساسي".

من جهته قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق، إن الزمالك إذا فاز على المحلة سيضع الضغط على الأهلي، ولكن المحلة فريق عنيد وهذا ظهر فى فوزه على الأهلى والزمالك وتعادله مع بيراميدز ولديه مدير فنى مخضرم.

وأضاف يونس، "الزمالك لازم يكسب، رغم أنها كلمة قاسية وصعبة، لكن لاعبى الزمالك يدركون موقفهم الحالى وأن هذا مجهود موسم كامل، والزمالك أحلامه كبيرة والنصف ساعة الأولى ستكون مهمة جداً فى الحسم بالنسبة للزمالك وكارتيرون".

فيما يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن المحلة سيسعى للفوز بنقطة أمام الزمالك وقال: الهدف الأساسى لغزل المحلة أمام الزمالك هو تجميع نقاط، خاصة أنها خلق حالة رائعة بميزانية قليلة جداً، وفرق كثيرة تسعى لتكرار تجربة المحلة بأقل تكاليف، وخالد عيد يشعر بأنه قريب جداً من مرحلة الخطر.

وأضاف، المحلة سيسعى للحصول على حتى نقطة واحدة تساعده فى الدوري، والزمالك إذا فقد نقاط سيمنح الأهلى فرصتين، وهى أن الأحمر سيلعب بارتياح فى حالة فقد النقاط، وأن الأهلى متفوق أيضاً فى المواجهات المباشرة.