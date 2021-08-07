شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الزمالك بـ أحمد الشيخ وخالد رسلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لغزل المحلة، بقيادة خالد عيد، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: خالد رسلان.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.

ويسعى الزمالك للفوز على غزل المحلة لاستعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز مرة أخرى، بعدما تساوى مع الأهلى فى النقاط، عقب فوز الأخير على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لذا حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وعدم الاستهتار بها، حيث طالبهم بضرورة التركيز فى الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى المباراة، حيث ركز على الجوانب الفنية والخططية خلال التدريبات الأخيرة التى سبقت المباراة.