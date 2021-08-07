شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب لتليفزيون الخليج 365: مضاعفة مكافآت أبطال مصر حتى المركز الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى تصريح خاص لتليفزيون الخليج 365، أن اللجنة ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قررت مضاعفة مكافآت أبطال مصر فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التى يسدل الستار عليها غدا فى طوكيو بإقامة حفل الختام.

وقال حطب، "كان هناك قرار مسبق بزيادة المكافآت المنصوص عليها باللائحة مرة ونصف، وبعد ذلك تم الاستقرار على زيادتها مرتين، لتكون الضعف، فالمكافآت ليست لأصحاب الميداليات الست فقط، ولكن ستكون لكل الأبطال المتواجدين فى ترتيب أى لعبة حتى المركز الثامن."

وأضاف حطب، "اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات تكرم الأبطال من المركز الأول حتى الثامن، وهو ما نقوم به هنا فى مصر وفقًا للتوجه العالمي للرياضة."

وأشار حطب إلى أن هناك 15 لعبة وصل فيها نجوم مصر إلى المراكز بين الرابع والثامن وهو إنجاز كبير يحسب للجميع، ولكن التوفيق هو من حال دون الوصول إلى عدد ميداليات أكبر، ولكن في النهاية نحمد الله على ما وصلنا إليه."

وحل المهندس هشام حطب ضيفًا على تلفزيون الخليج 365 مع الزميل أحمد عصام في تغطية خاصة لختام مشاركات البعثة المصرية في طوكيو حيث سطرت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تاريخا غير مسبوق في سابق مشاركاتها فى الدورات الأولمبية، خاصة أن تحقيق مصر 6 ميداليات لم يحدث منذ عام 1928 وهى أول دورة تحصل البعثة المصرية فيها على ميداليات.

وحصدت البعثة 6 ميداليات، ذهبية فريال أشرف فى الكاراتيه والميدالية الفضية لأحمد الجندى فى الخماسى الحديث و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.