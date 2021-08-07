شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة غزل المحلة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.