شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الإسكندرية استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وسيعلن كارتيرون المدير الفني للفريق تشكيل المباراة عقب معاينة اللاعبين لأرض الملعب.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، وجاءت كالتالي:

قائمة الزمالك لمباراة المحلة

محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل

حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - طارق حامد- أشرف بن شرقي - أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.