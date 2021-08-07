شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 6 فؤاد لممارسة الكاراتيه والجودو من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد عديدة لممارسة فنون الدفاع عن النفس من ألعاب الكاراتيه والجودو والتايكوندو والكونغ فو، سواء فؤاد رياضية أو نفسية على الشخص، خاصة مع ممارستها من الطفولة فإنها تضيف للياقة البدنية وصحة الجسم الكثير، ونرصد فى الأسطر التالية أهم فوائد تلك الألعاب.

فوائد عضلية

فنون الدفاع عن النفس تستخدم مجموعة من العضلات في الجسم، وتعمل على تدعيم القدرة على التحمل، والمرونة، والتوازن.

فوائد نفسية

تزيد من الثقة بالنفس، نظرا لتحديد الهدف والتشجيع الإيجابي واحترام القيم التي هي جزء من جميع برامج فنون الدفاع عن النفس، فذلك يرفع من الثقة الداخلية ومعرفة الشخص لما يمكن بداخله.

فوائد لصحة القلب

تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وقد وجدت الأبحاث أن الطريقة الحقيقية الوحيدة لتحسين وضع نظام القلب والأوعية الدموية هي من خلال المشاركة في الأنشطة التي تنشط القلب، مثل فنون الدفاع عن النفس.

فوائد للحالة المزاجية

وجد الباحثون أن المشاركة في ممارسة رياضية روتينية من أفضل الطرق لتحسين مزاجك، فأداء فنون الدفاع عن النفس ليست فقط وسيلة جيدة لتخفيف التوتر والإحباط، ولكن قد تساعد في الواقع لجعل الأشخاص أكثر سعادة، خاصة أن الإندورفين الذي يصدر عن النشاط البدني يستمر نشط في جسمك لمدة تصل إلى أربع ساعات بعد التمرين ويعود عليك بالإحساس بالفرحة.

فوائد للوزن

تعمل ألعاب الدفاع عن النفس على فقدان الوزن، فدورة ساعة واحدة من أى من فنون الدفاع عن النفس يمكنها أن تحرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية.

فوائد للقدرات العقلية

تزيد فنون الدفاع عن النفس من التركيز والسكون، فوراء اللكمات والركلات يتعلم الشخص الجلوس مع نفسه ورؤية أين نقاط ضعفه، ومن ثم التركيز على أفعاله وردود أفعال بتركيز كبير على حركات الخصم.