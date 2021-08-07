شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في السابعة مساءً باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - طارق حامد- أشرف بن شرقي - أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.