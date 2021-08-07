شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف وهداية ملاك وجيانا فاروق ونور الشربيني.. سيدات مصر الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعزيمة وإصرار لا يعرفان المستحيل، تسلحت نجمات الرياضة المصرية فى مشوار الإنجازات ليرفعن راية مصر خفاقة فى المحافل الدولية ولا يكتفين بالأداء المشرف فقط، بل يحصدن البطولة تلو الأخرى ويسطرن تاريخا خاصا من الأمجاد ويضربن مثلاً رائعاً في القدوة والنجاح في مختلف الألعاب الرياضية والمنافسات الدولية.

الفترة الأخيرة كانت شاهدة على إنجازات سيدات الرياضة المصرية في المحافل الدولية، بعدما توجت البطلة هداية ملاك ببرونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020، وأهدت جيانا فاروق بطلة الكاراتية الميدالية الرابعة لمصر في طوكيو قبل أن تتوج فريال أشرف لاعبة الكاراتيه جهود البعثة المصرية بميدالية ذهبية، ومن قبلها حصدت البطلة المصرية نور الشربيني لقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.



سيدات مصر

فريال أشرف

توجت فريال أشرف بذهبية الكاراتيه خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتسلمت اللاعبة الميدالية كأول تتويج للاعبة مصرية بميدالية ذهبية فى تاريخ الكاراتيه بالدورات الأولمبية، وتغلبت فريال أشرف على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى نهائي المنافسات ومن قبلها الفوز على لاعبة كازاخستان 5/3 بقبل النهائي.



فريال اشرف

نور الشربيني

نجحت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، في إضافة اللقب الخامس لها ببطولة العالم، عقب تتويجها بالنسخة الأخيرة، بعد فوزها على المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.

واقتربت نور الشربيني من تحطيم الرقم القياسي الأبرز في بطولة العالم بمنافسات السيدات، والمدون باسم أسطورة الاسكواش المعتزلة نيكول ديفيد، والتي حصلت على لقب بطولة العالم سجل 8 مرات في 2005 و 2006 و 2008 و 2009 و 2010، 2011، 2012 و 2014.

هداية ملاك

نجحت البطلة هداية ملاك فى إهداء مصر أول ميدالية بأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات التايكوندو، بعد أداء مشرف وقوى فى المنافسات، لترفع العلم المصرى خفاقاً بين الدول العظمى، وتعد هذه البرونزية هي الثانية على التوالي لهداية ملاك بعد تتويجها في الأولمبياد الماضية بذت الميدالية خلال الدورة التي أقيمت في ريودي جانيرو.

هداية ملاك تغلبت على إصابتها قبل الأولمبياد لتضرب مثالا واضحاً في تحدي الصعاب، كما تغلبت على صعوبة المنافسة في وزن أعلى من وزنها السابق لتدون اسمها بحروف من نور في تاريخ الرياضة المصرية.



هداية ملاك

جيانا فاروق

وحققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 61 كجم سيدات بعد الخسارة من لاعبة الصين في مباراة الدور قبل النهائي حيث تنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخاسر في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية .

جيانا فاروق