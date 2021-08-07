شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على مقاعد بدلاء الفريق خلال مواجهة غزل المحلة، فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم أيمن حفنى لقائمة المباراة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.