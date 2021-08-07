شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعود إلى مصر بعد انتهاء إعارته بالدورى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسام حسن، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى سموحة والمعار لصفوف أهلى طرابلس الليبى، إلى مطار برج العرب صباح اليوم، السبت، بعد انتهاء الدورى الليبى، ونشر اللاعب صورًا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فور عودته إلى مصر.

وتوج فريق الاتحاد الليبى بلقب الدورى بعد الفوز على أهلى طرابلس بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، فى نهائى الدورى الليبى، وانتهت إعارة اللاعب حسام حسن مع ناديه الليبى بانتهاء الدورى.



حسام حسن مهاجم سموحة



حسام حسن

حسام حسن، ارتبط اسمه بنادي الزمالك باستمرار خاصة بعد تألقه مع سموحة، وعلى مدار مسيرته الكروية لعب حسام حسن في 4 أندية، وهي، طلائع الجيش والداخلية وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

شارك حسام حسن مع سموحة في 154 مباراة، بدأت في موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق.

بينما شارك صاحب الـ 27 عاماً مع الداخلية في 26 لقاء، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، خلال موسم 2015/2016.

فيما شارك حسن مع طلائع الجيش في 19 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً، ليبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري العام 179 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 10 أهداف.

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل خلالهم أهداف.