شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8320.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي إلى تسجيل 850 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 532 ألفاً و785.

كما لفتت إلى تسجيل 975 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 514 ألفاً و 362 .