بإنجاز رباعي في طوكيو.. فريال عبدالعزيز تدخل التاريخ الأولمبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حققت المصرية فريال عبدالعزيز إنجازا ثلاثيا في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"، بعدما حصدت ميدالية ذهبية في منافسات الكاراتيه.



وفازت فريال عبدالعزيز بنهائي منافسات الكاراتيه لوزن فوق 61 كجم في أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على إرينا زاريتسكا بطلة أذربيجان بنتيجة 2-0، السبت، لتحصد الميدالية الذهبية الأولى لبلادها في الدورة الأولمبية الحالية.

وبدأت فريال مشوارها نحو الذهبية بالفوز في أول مباراتين بالمجموعة الثانية على الصينية جونغ لي ثم السويسرية إيلينا كيريتشي.

وخسرت اللاعبة المصرية أمام الإيرانية حميدة عباس علي، لكن التعادل مع الجزائرية لمياء معطوب كان كافيا لها لتتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وفي الدور قبل النهائي، تغلبت فريال 5-4 على الكازاخستانية صوفيا برولتسيفا بعد أداء هجومي قوي منذ البداية، وحافظت فريال على تفوقها في النهائي أمام لاعبة أذربيجان لتحصد ذهبية تاريخية في الأولمبياد.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لفريال في الألعاب الأولمبية، بعدما مثلت صاحبة الـ22 عاما مصر في العديد من المحافل الخارجية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وباتت فريال عبدالعزيز صاحبة أول ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2021، كما باتت كذلك أول رياضية مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، والثامنة بعد 7 رياضيين من الرجال.

وتعد هذه هي الذهبية الأولى لمصر كذلك في دورات الألعاب الأولمبية منذ 17 عاما، وبالتحديد منذ فوز كرم جابر بذهبية المصارعة عام 2004 في أثينا.

كما منحت فريال عبدالعزيز العرب الميدالية الرابعة في منافسات الكاراتيه، التي تظهر للمرة الأولى في الأولمبياد، والذهبية الأولى، بعد برونزية مواطنتها جيانا فاروق (برونزية)، وبرونزية الأردني عبد الرحمن المصاطفة، وفضية السعودي طارق حامدي.

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات في النسخة الحالية من الأولمبياد إلى 6، بواقع ذهبية فريال عبد العزيز، وفضية، و4 برونزيات.

وإجمالا وصل عدد ميداليات مصر في الأولمبياد إلى 38 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، و11 فضية، و19 برونزية.