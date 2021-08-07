مصر عادت شمسك الذهب.. لحظة فوز فريال أشرف بذهبية أولمبياد طوكيو.. وصرخة الانتصار

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكنت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه من تحقيق الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو، بعد الفوز بنتيجة 2/0 على بطلة أذربيدجان أرينا زاريستيكا في نهائي وزن 61 كجم للعبة.

وأصبحت فريال هي أول سيدة في التاريخ تحقق ميدالية ذهبية لمصر، كما أنها أول ذهبية لمصر في الأولمبياد منذ أثينا 2004، والثانية في الكاراتيه بعد برونزية جيانا فاروق.

وبهذه الميدالية، تقدمت مصر للمركز الـ 53 في الترتيب العام لأولمبياد طوكيو برصيد 6 ميداليات (ذهبية – فضية – 4 برونزيات)

وكانت فريال أشرف قد تأهلت إلى نهائي وزن 61 كجم في الكاراتيه بعد الفوز على منافساتها الكازاخستانية صوفيا بيروليتسيفا نتيجة 5/4 .