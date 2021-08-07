بعد تتويجها بأول ميدالية ذهبية لمصر بأولمبياد طوكيو2020.. أول تعليق من فريال أشرف

الشارقة - اميمة ياسر - أهدت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، فريال أشرف عبد العزيز، أول ميدالية ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

ونجحت فريال في التتويج بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطلة أذربيجان، إرينا زاريتسكا، في نهائي منافسات وزن +61 كجم بلعبة الكاراتيه، بدورة الألعاب الأولمبية.

وقالت البطلة المصرية فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، إن التتويج بالميدالية الذهبية اليوم فى أولمبياد طوكيو أقل هدية يمكن تقديمها لمصر، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضافت فريال أشرف، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنها تشكر مدربيها ووالديها على تعبهم معها طوال الفترة الماضية حتى تحقق هذا الإنجاز، وهى تهديهم هذا الإنجاز.

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.