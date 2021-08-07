الله يا بلادنا.. فريال أشرف تحقق أول ميدالية ذهبية لمصر في الكاراتية بأولمبياد طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

أهدت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، فريال أشرف عبد العزيز، أول ميدالية ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو.

ونجحت فريال في التتويج بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطلة أذربيجان، إرينا زاريتسكا، في نهائي منافسات وزن +61 كجم بلعبة الكاراتيه، بدورة الألعاب الأولمبية.

وبدأت المباراة بتكافؤ كبير بين اللاعبتين، حيث كانت كل منهما حريصة للغاية، وهو ما تسبب في نيل إنذار لكل منهما.

واستمر اللعب الدفاعي بين اللاعبتين، وهو ما تسبب في نيل كل منهما إنذاراً آخر، وطالب مدرب بطلة أذربيجان، العودة للفيديو قبل نهاية اللقاء بـ42 ثانية، وهو ما رفضه قضاة الملعب.

ونجحت فريال أشرف في نقطة "يوكو" قبل نهاية المباراة بـ 28 ثانية، وتبعتها بنقطة بأخرى لتتقدم 2-0، لتحقق بطلة مصر أول ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو.

وبدأت فريال مشوارها في منافسات أولمبياد طوكيو، بالفوز على حساب لاعبة الصين لي جونج، بنتيجة 4-0، وحققت الفوز الثاني على حساب بطلة سويسرا إيلينا كريسي.

وخسرت فريال مباراة واحدة فقط، بدور المجموعات، بنتيجة 7-9 على يد بطلة إيران، حميدة عبعاسلي، في واحدة من أقوى المواجهات المتكافئة بين اللاعبتين.

وتأهلت فريال إلى نصف نهائي البطولة في منافسات +61 كجم في الكوميتيه بلعبة الكاراتيه، بعدما أنهت المواجهة الأخيرة لها في المجموعة مع الجزائرية لميا معطوب، بالتعادل السلبي 0-0.

ورفعت بطلة مصر رصيدها إلى 5 نقاط، واحتلت صدارة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، بعدما انتصرت مرتين، وتعادلت مرة وحيدة، وخسرت لقاء واحد أيضا، ورافقتها بطلة الصين لي جونج.

وفي الدور نصف النهائي، لعبت فريال ضد اللاعبة الكازاخستانية، صوفيا بيرولتسيفا، لتفوز عليها بنتيجة 5-4.