شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت أبطال طوكيو.. مليون جنيه للذهب و750 ألفا للفضة و500 ألف للبرونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو مكافآت مالية كبيرة من وزارة الرياضة، وفقا للائحة، والتى تصرف مليون جنيه لصاحب المركز الأول، و750 ألف جنيه للمركز الثانى، و500 ألف جنيه للبرونزية.

وتحصد فريال أشرف مليون جنيه بعد التتويج بالذهبية فى الكاراتيه، بينما 750 ألف جنيه لأحمد الجندى الذى حصد فضية الخماسى الحديث، و500 ألف جنيه للرباعى الذى حصد البرونزية هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.

ووفقًا للائحة البطولة، فإن صاحب الميدالية الذهبية يحصد مليون جنيه، ويحصد صاحب الميدالية الفضية 750 ألف جنيه، ويحصد صاحب الميدالية البرونزية 500 ألف جنيه، ليصبح اجمالى المكافأت التى ستحصدها البعثة المصرية 3 مليون 750 ألف جنيه.

وحققت بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو أكبر عدد من الميداليات فى تاريخ مشاركات البعثات المصرية، حيث حصدت مصر خلال المشاركة فى منافسات طوكيو 6 ميداليات من بينهم ذهبية، بينما كانت أكبر عدد ميداليات حققتها البعثات المصرية قبل ذلك هى 5 فقط.

وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

طوكيو 2020

6 ميداليات

1 ذهبية، 1 فضية، 4 برونزية

ريو 2016 ريو 2016 3 ميداليات 3 برونزية

لندن 2012 لندن 2012 4 ميداليات 3 فضية، 1 برونزية بكين 2008 بكين 2008 1 ميدالية برونزية أثينا 2004 أثينا 2004 5 ميداليات 1 ذهبية، 1 فضية، 3 برونزية لوس أنجلوس 1984 لوس أنجلوس 1984 1 ميدالية فضية روما 1960 روما 1960 2 ميدالية 1 فضية، 1 برونزية هلسنكي 1952 هلسنكي 1952 1 ميدالية برونزية

لندن 1948

5 ميداليات

2 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية

برلين 1936 برلين 1936 5 ميداليات 2 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية

أمستردام 1928

4 ميداليات

2 دهب، 1 فضية، 1 برونزية