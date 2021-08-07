شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق أكبر إنجاز فى تاريخ الأولمبياد بـ6 ميداليات فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020 أكبر عدد من الميداليات فى تاريخ مشاركات البعثات المصرية فى الأولمبياد، حيث حصدت مصر خلال المشاركة فى منافسات طوكيو 6 ميداليات من بينها ذهبية، بينما كانت أكبر عدد ميداليات حققتها البعثات المصرية قبل ذلك هى 5 فقط.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 24 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

طوكيو 2020

6 ميداليات

1 ذهبية، 1 فضية، 4 برونزية

ريو 2016 3 ميداليات 3 برونزية

لندن 2012 4 ميداليات 3 فضية، 1 برونزية بكين 2008 1 ميدالية برونزية أثينا 2004 5 ميداليات 1 ذهبية، 1 فضية، 3 برونزية لوس أنجلوس 1984 1 ميدالية فضية روما 1960 2 ميدالية 1 فضية، 1 برونزية هلسنكي 1952 1 ميدالية برونزية

لندن 1948

5 ميداليات

2 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية

برلين 1936 5 ميداليات 2 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية

أمستردام 1928

4 ميداليات

2 دهب، 1 فضية، 1 برونزية