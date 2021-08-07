شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجمد نادر رمضان لحين حسم مصير تمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، تجميد لاعبه نادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش وخوضه تدريبات منفردة مع الثنائى محمد هاشم والأنجولى أرى بابل، بعد تفاوض اللاعب مع بعض الأندية بداعى انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، رغم قيام اللجنة الفنية للدارويش بمفاتحته فى تمديد تعاقده بعد عدم توثيق العقود التى وقعها فى بداية الموسم الجارى.

فى سياق آخر، كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى سبب استبعاد محمد هاشم مدافع الفريق من مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 ، حيث قرر إيهاب جلال استبعاد اللاعب بعد علمه بتوقيعه للاتحاد السكندري في ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، وتألق محمد هاشم فى صفوف القلعة الصفراء هذا الموسم وبات من أهم اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للإسماعيلى، لاسيما منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش والذى أوصى بضرورة تمديد تعاقد اللاعب الذى رحب بالاستمرار مع الاسماعيلى في البداية قبل أن يفضل عرض زعيم الثغر بعد تأخر اللجنة الفنية في حسم ملف تمديد تعاقده.

فى سياق مختلف، وقع الأنجولى أرى بابل لاعب النادى الإسماعيلى على عقود مبدئية للانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى بداية من الموسم الجديد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للدراويش، واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، على رحيل الأنجولى أرى بابل لاعب الدراويش فى نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله فى إثبات جدارته مع القلعة الصفراء فى الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى فى أكثر من مباراة، وتعاقد الإسماعيلى مع أرى بابل فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

ومن المقرر أن يستأنف الاسماعيلى تدريباته اعتبارًا من اليوم السبت تحضيرا للقاء الأهلي الأربعاء المقبل في قمة الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري المصرى، حيث حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب مواجهة العدالة السعودي ودياً مساء الخميس الماضى والتى فاز بها الدراويش بثلاثية دون رد، ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين ،تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم.

وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.