7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب اليد يحصد المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من إسبانيا، حسام البدرى يعلن قائمة محترفى المنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون 15 أغسطس ، أحمد الجندى يحصد فضية الخماسى الحديث فى أولمبياد طوكيو، فريال أشرف تتوج بأول ميدالية ذهبية لمصر فى أولمبياد طوكيو.

فريال أشرف تتوج بأول ميدالية ذهبية لمصر فى أولمبياد طوكيو

توجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

حسام البدرى يعلن قائمة محترفى المنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون 15 أغسطس

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين لمباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، يوم 15 أغسطس الجارى، وفقا للوائح حيث يتم إعلان الأسماء قبل انطلاق المعسكر بـ15 يوما.

منتخب اليد يحصد المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من إسبانيا

حصد منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .

الأهلي يضم بيرسي تاو 4 مواسم من برايتون الإنجليزي

أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي ومنتخب جنوب أفريقيا بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلي والنادي الإنجليزي واللاعب.

حسام البدرى يستقر على استدعاء 5 محترفين للمنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على استدعاء 5 محترفين لصفوف الفراعنة فى معسكر أغسطس الجارى، ويستدعي المنتخب الخماسي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراى التركي.

أحمد الجندى يحصد فضية الخماسى الحديث فى أولمبياد طوكيو

حصد أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث على أول فضية لمصر فى أولمبياد طوكيو الحالية 2020 ليرتفع رصيد ميداليات مصر إلى رقم 6 ميداليات.