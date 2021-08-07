شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة أسرة البطلة فريال أشرف بعد إنجازها التاريخى فى طوكيو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحظات عصيبة ومثيرة عاشتها أسرة البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف، المتوجة بالميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020 ضمن منافسات الكاراتيه، خلال لعب مبارياتها فى البطولة.



البطلة فريال اشرف

وانتشر فيديو، عبر منصات السوشيال ميديا، أشار متداولوه إلى أنه يعود لأسرة البطلة الأولمبية، وهم يتابعون مباراة ابنتهم فى قبل النهائى وقبل التتويج، ويظهر خلال المقطع المصور التوتر والانفعال بهستيريا ثم الفرحة على أسرة فريال أشرف، بعد التأهل للنهائى ومن ثم التتويج بالذهب، وقاموا بالسجود لله فرحا بهذا الإنجاز.

وبكت البطلة المصرية فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية للكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، على الهواء خلال تصريحاتها بعد التتويج بالذهب، مهدية هذا الإنجاز لوالدتها.

وقالت فريال: "شكرا لكل اللى وقف جنبى، شكرا لأمى.. أمى.. ده إنجازك والله مش إنجازى أنا.. الحمد لله يارب".

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.





وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.