شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو..فريال أشرف تتزين بالذهب الأولمبى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية التى توجت بها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو

وتسلمت اللاعبة الميدالية كأول تتويج للاعبة مصرية بميدالية ذهبية فى تاريخ الكاراتيه بالدورات الأولمبية .

وتغلبت فريال أشرف على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى نهائي المنافسات ومو قبلها الفوز على لاعبة كازاخستان 5/3 بقبل النهائي.

قامت بعثة الإمارات باهداء بعثة مصر ميدالية سمو الشيخ زايد النهيان بمناسبة فوز مصر بالميدالية الذهبية التي حصلت عليها فريال أشرف في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وتوجت فريال اشرف بذهبية الكاراتيه بعد التغلب على لاعبة أذربيجان بنتيجة 5/3 فى نهائي المنافسات لوزن 61 كجم

وسطرت فريال اشرف تاريخ جديد لمصر فى لعبة الكاراتيه ، حيث أن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثان ميدالية مصرية و عربية وأفريقية ، فى الدورات الاولمبية للعبة الكاراتيه .

نجحت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل الى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.