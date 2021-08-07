شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفي بالثنائى ميكيسوني وبيرسي تاو فى ميركاتو "الأجانب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتفى مسئولو النادي الأهلي بضم الثنائي الأجنبي "لويس ميكيسوني وبريسي تاو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حسم الأهلي بنسبة كبيرة ضم الثنائي الأفريقي.

وحسم الأهلي صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مع نادي سيمبا التنزاني، كما أنهى صفقة الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع نادى برايتون الإنجليزي.

وينوي الأهلي الاكتفاء بهاتين الصفقتين الأجنبيتين، خاصة أن النادي سيستغني الفترة المقبلة عن ثنائي أجنبي من أجل قيد ميكيسوني وبيرسي تاو بدلاً منهما.

وأنهى مسئولو الأهلي صفقة بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي ومنتخب جنوب أفريقيا بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلي والنادي الإنجليزي واللاعب.

وأفادت مصادر بأن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع برايتون أمس، الجمعة، يقضي بضم اللاعب 4 مواسم تبدأ من الموسم الجاري، وقال مصدر في الأهلي إن الصفقة سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي بعدما وافق برايتون الإنجليزي على عرض الأهلي الذي كان جادًا وحاسمًا.

وأوضح المصدر أن برايتون أراد بيع بيرسي تاو حاليًا من أجل الاستفادة من وراء بيعه ماليًا لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل مجانًا.

ولعب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دوراً كبيراً في صفقة بيرسي تاو حيث فتح موسيماني خط إتصالات مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقي طوال الأيام الماضية وتحدث معه بشأن الانتفال للأهلي.

ويرتبط المدير الفني بعلاقة قوية مع بيرسي تاو منذ أن كان يتواجدان سوياً في نادي صن داونز الجنوب أفريقي قبل عدة مواسم.

ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيماني وبيرسي تاو أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلي سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفني من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له في برايتون.

كما أن التواجد ضمن صفوف الأهلي سيتيح له فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة وهي فرصة جيدة للتألق من جديد ولفت أنظار أندية كثيرة في أوربا.

على صعيد متصل ، يناقش مسئولو الأهلى مع بيتسو موسيمانى اللاعب الأجنبى، الذى سيتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو بدلاً منه.