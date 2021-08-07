شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة أحمد الجندى بالتتويج بفضية الخماسى الحديث فى طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة عارمة سيطرت على أحمد الجندى بطل الخماسى الحديث بعد التتويج بفضية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ودخوله تاريخ اللعبة. وحقق الجندى أول ميدالية أولمبية فى تاريخ الخماسى الحديث بعد الوصول إلى منصة التتويج لرفع رصيد مصر إلى 6 ميداليات باليابان.

احتل أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطنى في الخماسى الحديث المركز الخامس فى منافسات سباحة الخماسى الحديث بزمن 1:57.13 دقيقة، ليحتل المركز 13 فى الترتيب العام لنهائى الخماسى الحديث برصيد 524 نقطه بعد نهاية منافسات السلاح والسباحة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .