شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف باكية بعد تتويجها بالذهبية: شكرا لأمى ده إنجازك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكت البطلة المصرية فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية للكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، على الهواء خلال تصريحاتها بعد التتويج بالميدالية الذهبية، وأهدت البطلة المصرية هذا الإنجاز إلى والدتها، قائلة، "شكرا لكل اللى وقف جنبى، شكرا لأمى.. أمى ده إنجازك أنتى والله مش إنجازى أنا.. الحمد لله يارب".

وقالت البطلة المصرية فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، إن التتويج بالميدالية الذهبية اليوم فى أولمبياد طوكيو أقل هدية يمكن تقديمها لمصر، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضافت فريال أشرف، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنها تشكر مدربيها ووالديها على تعبهم معها طوال الفترة الماضية حتى تحقق هذا الإنجاز، وهى تهديهم هذا الإنجاز.



فريال أشرف

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.