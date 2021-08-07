شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف: كنت واثقة من التتويج بذهبية أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فريال أشرف، بطلة الكاراتيه الحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، أنها كانت واثقة من التتويج بالذهب فى المحفل الأولمبى بعد جهد كبير وإعداد للوصول إلى منصة المحفل الأولمبى.

ووجهت فريال أشرف، فى تصريح لـ قناة أون تايم سبورتس، الشكر لكل المصريين على الدعوات التى كللت مجهودها بحصد الميدالية الذهبية، مشيرة إلى أن جميع اللاعبين فى البعثة المصرية كان لديهم طموح قوى فى تحقيق أكبر عدد من الميداليات لمصر .

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

كما تغلبت على لاعبة كازاخستان 5/3 فى قبل النهائي.