شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عزف النشيد الوطنى لمصر لأول مرة بأولمبياد طوكيو أثناء تتويج فريال أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع العلم المصرى فى سماء العاصمة اليابانية طوكيو، بعد تتويج البطلة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية، خلال مراسم التتويج الذى عزف خلاله النشيد الوطنى المصرى "بلادى بلادى".

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.



العلم المصرى

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.



فريال أشرف

وبكت البطلة المصرية فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية للكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، على الهواء خلال تصريحاتها بعد التتويج بالذهب، مهدية هذا الإنجاز لوالدتها.

وقالت فريال: "شكرا لكل اللى وقف جنبى، شكرا لأمى.. أمى.. ده إنجازك والله مش إنجازى أنا.. الحمد لله يارب".