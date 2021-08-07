شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الضظوى يسجل 5 أهداف للفراعنة فى شباك النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 أغسطس 1952، فاز منتخب مصر على النرويج بخمسة أهداف مقابل أربعة فى اللقاء الودى الذى جمعهما بعد انتهاء مصر من مبارياتها فى أولمبياد هلنسكى بفنلندا، وسجل أهداف الفراعنة الخمسة السيد الضيظوى.

جاء تشكيل المنتخب المصرى فى مباراته الودية مكونا من: عبد الجليل حميدة "الأهلي"، محمد موسى الزنجيرى "الأولمبى السكندرى"، نور الدالى "الزمالك"، حمزة عبد المولى "الترسانة"، فهمى جميعى "الأهلي"، حنفى بسطان "الزمالك"، سعد راشد "الاتحاد السكندري"، فؤاد صدقى "الأهلي"، السيد الضظوى "المصرى البورسعيدي"، السيد عطية توتو "الأهلي"، علاء الحامولى "الزمالك".

ونزل كل من أحمد مكاوى "الأهلي" بدلا من توتو، وشريف الفار "الزمالك" بدلا من علاء الحامولي.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.