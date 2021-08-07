شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بيرسي تاو أحدث صفقات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات بيرسى تاو، لاعب نادى برايتون الإنجليزى ومنتخب جنوب أفريقيا، ثانى صفقات النادى الأهلى بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلى والنادى الإنجليزى واللاعب.. ونرصد فى التقرير التالى التساؤلات التى تتعلق بصفقة بيرسى تاو.

س: ما هى آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو؟

ج: الأهلى حسم صفقة بيرسى تاو، وأكدت مصادر بالأهلى أن القلعة الحمراء توصلت لاتفاق نهائى مع برايتون أمس، الجمعة، يقضى بضم اللاعب 4 مواسم تبدأ من الموسم الجاري، وقال مصدر فى الأهلى إن الصفقة سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة بشكل رسمى بعدما وافق برايتون الإنجليزى على عرض الأهلى الذى كان جادًا وحاسمًا.

س: كيف تعامل برايتون الإنجليزى مع عرض الأهلى؟

ج: كانت هناك مرونة من جانب برايتون، حيث أراد النادى الإنجليزى بيع بيرسى تاو حاليًا من أجل الاستفادة من وراء بيعه ماليًا لأن عقده سينتهى بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل مجانًا.

س: ماذا عن دور موسيمانى فى إنهاء الصفقة للأهلي؟

ج: لعب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، دوراً كبيراً فى صفقة بيرسى تاو، حيث فتح موسيمانى خط اتصال مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقى طوال الأيام الماضية وتحدث معه بشأن الانتقال للأهلي.

ويرتبط المدير الفنى بعلاقة قوية مع بيرسى تاو منذ أن كان يتواجدان سوياً فى نادى صن داونز الجنوب أفريقى قبل عدة مواسم.

ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيمانى وبيرسى تاو، أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلى سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفنى من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له فى برايتون.

كما أن اللعب بالأهلى سيتيح له فرصة المشاركة فى كأس العالم للأندية المقبلة، وهى فرصة جيدة للتألق من جديد ولفت أنظار أندية كثيرة فى أوربا.

س: من سيرحل لقيد بيرسى تاو بدلاً منه؟

ج: مسئولو الأهلى سيناقشون مع بيتسو موسيمانى اللاعب الأجنبى الذى سيتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو بدلاً منه.