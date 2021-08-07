شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهما إنذاران هما محمد شريف وعمرو السولية، وفى حال حصولهما على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة الاسماعيلي الأربعاء المقبل، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول.

وسط الملعب: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأكرم توفيق.

الهجوم: والتر بواليا وجونيور أجاي ومحمد شريف ومروان محسن ومحمود كهربا.

وشهدت القائمة عودة أكرم توفيق ومحمد الشناوى، بينما خرج وليد سليمان للإصابة، كما يغيب المغربي بدر بانون لالتقاطه عدوى كورونا.

وتشمل الغيابات أيضا ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.