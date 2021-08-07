شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يقرر مكافأة خاصة وحفل ضخم لأحمد الجندى بعد فضية أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبو زيد، صرف مكافأة خاصة لأحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث بعدما حقق فضية لمصر فى أولمبياد طوكيو الحالية 2020 ليرتفع رصيد ميداليات مصر إلى رقم 6 ميداليات، واحدة فضية، و4 برونزية بالإضافة إلى ميدالية ذهبية حققتها فريال أشرف فى الكاراتيه.

ويُجهز نادى الشمس حفلا ضخما للاحتفال بأحمد الجندى بحضور عدد من قيادات الرياضة ونجوم مصر لتكريم اللاعب بعدما نجح فى تحقيق أول ميدالية فضية لمصر فى أولمبياد طوكيو.

وأكدت والدة اللاعب أحمد الجندى، أن نجلها قرر تأجيل دراسته فى الهندسة من أجل الاستعداد لدورة الأولمبياد بطوكيو، وأضافت والدة اللاعب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أحمد تحدث معها اليوم قبل سباق الجرى، وقال إنه تعب واجتهد للوصول إلى التتويج، فقالت له من يتعب سيجازيه الله خيرا، وبالفعل توج بالفضية، ولكنه لم يتحدث معها حتى الآن حيث تواصل معها مدربوه ولكنه مشغول بالتتويج الآن.

وأشارت والدة البطلة المصرية إلى أن تأجيل الأولمبياد بسبب كورونا العام الماضى جاء فى مصلحته، خاصة أن درجة الاستعداد للبطولة أصبحت بشكل أقوى وأفضل.

واختتمت والدة اللاعب حديثها مؤكدة أن هذا الإنجاز نتيجة تعب ومجهود طوال سنوات تكلل بالفضية الأولمبية الأولى، رغم أنه كان يصعب التنبؤ بنتيجة الخماسى خاصة قبل منافسات الفروسية لكنه استطاع ان يتوج فى النهاية.