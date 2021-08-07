"جائزة المليون".. تعرف على مكافآت فريال أشرف والجندي بعد إنجاز الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

عاشت مصر يوماً استثنائياً خلال متابعة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد كسر حاجز "البرونز".

وأحرزت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه.

وفازت أشرف على إيرينا زاريتسكا، من اذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي اليوم السبت.

ووفقاً للائحة وزارة الشباب والرياضة، من المقرر أن تحصل فريال أشرف على مكافأة مالية قدرها مليون جنيه، بجانب راتب شهري مدى الحياة يقدر بـ3500 جنيه.

وأحرز المصري أحمد الجندي الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث لفردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

ودخل الجندي في منافسة شرسة مع جو تشونج قبل أن يظفر منافسه البريطاني بالميدالية الذهبية.

ووفقاً للائحة وزارة الشباب والرياضة، من المقرر أن يحصل الجندي على مكافأة مالية قدرها 750 ألف جنيه، وراتب شهري مدى الحياة يقدر بـ2500 جنيه.

وقال مصدر في تصريحات سابقة ليلا كورة إن وزارة الرياضة تصرف شهريا رواتب للأبطال أصحاب الميداليات الأولمبية أو البارالمية بمبلغ يقدر 337,500 جنيه.

ويستفيد من الراتب الشهري "مدى الحياة" 108 أشخاص، بواقع 14 (بطلا وبطلة) أولمبية، و94 (بطلا وبطلة) بارالمبية، وبالطبع تلك الرواتب لا يتم توريثها.