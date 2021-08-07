يد فرنسا تثأر من الدنمارك وتفوز بذهبية أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

تٌوجت فرنسا بالميدالية الذهبية الثالثة لها في الأولمبياد لمنافسات كرة اليد بعد الفوز على الدنمارك في نهائي المسابقة.

وتغلبت فرنسا على الدنمارك في نهائي منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو بنتيجة 25-23.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة 14-10.

وشهد الشوط الثاني إثارة في أحداثه، بعد أن وسع منتخب فرنسا الفارق إلى 6 أهداف، عاد منتخب الدنمارك وقلل الفارق إلى هدف واحد، لكن لاعبي المنتخب الدنماركي لم ينجحوا بقيادة هانسن في إدراك التعادل.

وأتيحت فرصة لأبطال العالم في إدراك التعادل لكن هانسن أهدر الرمية الجزائية بعد تصدي من يان جينتي حارس فرنسا، ليحافظ لبلاده على التقدم.

وشهدت أخر 30 ثواني من اللقاء، عندما كان الفارق 1 لفرنسا، محاولات من الدنمارك لإدراك التعادل لكن الدفاع الفرنسي نجح في التصدي للكرة وترجمتها إلى هدف أخر، ليفوز المنتخب الفرنسي بالمباراة بفارق هدفين.

وبالرغم من تصديات العملاق الدنماركي لاندين في المباراة ب14 تصدي من أصل 38 كرة صوبت عليه، لكن ذلك لم يشفع للدنمارك في الفوز بالذهبية.

وبذلك تثأر فرنسا من خسارتها أمام الدنمارك في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد خسارتها في المباراة النهائية أنذاك بنتيجة 26-28.

وبذلك تحقق فرنسا الذهبية الثالثة لها في منافسات كرة اليد بالاولمبياد، لتنفرد بالأكثر تتويجا بالذهب في منافسات كرة اليد، تاركة الدنمارك في المركز الثاني والميدالية الفضية.

بينما توجت إسبانيا بالبرونزية الرابعة لها في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد بعد الفوز على مصر بنتيجة 33-31، بينما أنهى المنتخب المصري الأولمبياد في المركز الرابع.

وتعد هذه الميدالية، هي الخامسة لفرنسا في مشاركاتها بالأولمبياد، حيث حققت الذهبية 3 مرات في بكين 2008، ولندن 2012، واليوم كانت الثالث في طوكيو 2020، والفضية في ريو دي جانيرو 2016، والبرونزية كانت في برشلونة 1992