شاهد بالفيديو.. لحظات تتويج فريال أشرف بالذهب.. ورفع العلم المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

عُزف النشيد الوطني المصري لأول مرة في دورة الألعاب "طوكيو 2020" بعد تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية لمنافسات الكاراتيه.

وأحرزت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه.

وفازت أشرف على إيرينا زاريتسكا، من اذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي اليوم السبت.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية وجيانا لطفي في الكاراتيه وجميعهم حصدوا ميداليات برونزية بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال الميدالية الفضية.

وحطمت مصر بذلك رقمها في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز ست ميداليات، بعد أن حصدت خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.

وحصدت فريال أول ميدالية ذهبية لمصر في الألعاب الأولمبية منذ تتويج كرم جابر بالذهب في المصارعة الرومانية في أولمبياد أثينا 2004.