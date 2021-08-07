شقيق فريال أشرف يُعلق على تتويجها بذهبية الكاراتيه بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي

أبدى شقيق اللاعبة المصري فريال أشرف، سعادته بتتويجها بالميدالية الذهبية خلال مشاركتها بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتوجت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية، اليوم السبت، لمنافسات فئة الكوميتيه للسيدات وزن أكثر من 61 كجم اليوم السبت، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال شقيق اللاعبة فريال أشرف، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب تتويجه:"كانت تستيقظ في السادسة صباحًا لتخوض تدريب ثم تدريب بدني وبعده تذهب للجامعة ثم تعود لتدريبات أخرى ثم استشفاء، يومها كان عبارة عن 4 أو 5 تدريبات (مش عايشة زي بقية البنات)، تركت الجامعة هذا (الترم) لأجل هدفها".

وأتم شقيقة اللاعب المصرية تصريحاته بقوله:"لقد أُرهقت بصورة لا يتخيلها أحد، وخاضت معسكر خارج مصر لتحقيق هدفها، هذه هي المرة الأولى التي تتواجد لعبة الكارتيه في الأولمبياد ولكنها لعبة تستحق التقدير وأن يتم النظر لها وهذه هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر، ولابد أن يُسلط الضوء على اللعبة".