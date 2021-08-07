أولمبياد طوكيو 2020 | البرازيل تحرز الميدالية الذهبية على حساب اسبانيا في منافسات كرة القدم للرجال

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل واسبانيا في نهائي منافسات كرة القدم للرجال بـ أولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 7-8-2021.

أحرز منتخب البرازيل الميدالية الذهبية الثانية على حساب المنتخب الاسباني، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد للأشواط الإضافية في المباراة التي أقيمت على استاد نيسان الدولي بمدينة يوكوهاما.

ويعتبر تتويج البرازيل بالذهب هي الثانية في تاريخه بعد إحراز الميدالية الذهبية الأولى في تاريخه بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعدما نال الميدالية الفضية مرتين لوس أنجلوس 1984، وسيئول 1988، كما حصد البرونزية مرتين ايضًا بكين 2008، وأتلانتا 1996.

وسجل ماتيوس كونها هدف التقدم الأول للبرازيل في الدقيقة (45+2)، قبل أن تسجل اسبانيا هدف التعادل في الشوط الثاني عند الدقيقة (61) عن طريق ميكيل اويارزابال، بينما أحرز مالكوم دي أوليفيرا هدف الانتصار للسيلساو في الشوط الإضافي الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة (108).

وأدار لقاء البرازيل واسبانيا، الحكم الأسترالي “كريس بيث”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

كونها ينقذ ريتشارليسون

انتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل على اسبانيا بهدفٍ دون رد، سجله ماتيوس كونها، لينقذ زميله ريتشارليسون الذي أضاع ضربة جزاء، بغرابة شديدة.

وتحصل منتخب البرازيل على ضربة جزاء في الدقيقة (35)، بعد تدخل قوي للغاية من الحارس أوناي سيمون على المهاجم ماتيوس كونها، حينما خرج من مرماه في محاولة لإبعاد عرضية كلاودينيو من ضربة حرة مباشرة.

وأضاع ريتشارليسون دي اندرادي ضربة الجزاء، ليفوت على منتخب البرازيل فرصة التقدم في النتيجة، بعدما سدد ضربة الجزاء بقدمه اليمنى أعلى من المرمى.

ولكن منتخب البرازيل نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، سجله المهاجم ماتيوس كونها في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وجاء الهدف بعدما أرسل الجناح كلاودينيو عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى دانييل ألفيس على الزاوية البعيدة ليعيدها بعرضية عالية للغاية، نجح كونها في ترويضها بمهارة من بين مدافعي اسبانيا داخل المنطقة قبل أن يطلق تسديدة بباطن القدم في شباك يوناي سيمون.

العارضة تحب البرازيل

وبدأ البرازيل الشوط الثاني بشكلٍ جيد، قبل أن يدخل المنتخب الإسباني أجواء اللقاء ويسجل هدف التعادل، بل كان قريب للغاية من خطف الانتصار لولا العارضة التي وقفت بجانب السيليساو.

وكاد ريتشارليسون يعوض ضربة الجزاء المهدرة بتسجيل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة (55)، بعدما تلقى تمريرة من كونها داخل منطقة الجزاء، وراوغ المدافع إيريك جارسيا بمهارة كبيرة، قبل أن يسدد كرة تصدى لها سيمون بمساعدة العارضة ليبعدها باو توريس إلى الركنية.

وعاقب ميكيل اويارزابال البرازيليين في الدقيقة (61)، بتسجيله هدف التعادل بطريقة رائعة، حين قابل عرضية كارلوس سولير من الجهة اليمنى بتسديدة على الطائر استقرت في شباك الحارس سانتوس.

وحرمت العارضة منتخب اسبانيا من تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة (85)، بعدما ردت عرضية مباغتة للحارس من الظهير الأيمن أوسكار جيل.

وبعدها بدقيقتين فقط، وقفت العارضة مرة أخرى في وجه المنتخب الاسباني، حينما تصدت لتسديدة بريان جيل الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ويدخل المنتخبين الأشواط الإضافية.

مالكوم يأتي بالذهب

وفي الشوط الإضافي الأول كان المنتخب البرازيلي الطرف الأفضل، ولكنه فشل في ترجمة سيطرته بالتسجيل، وفي الشطر الثاني نجح البديل مالكوم دي أوليفيرا في خطف الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1)، ويتوج السيليساو بالميدالية الذهبية الثانية على التوالي.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2020